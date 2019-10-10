Коллектив Ново-Рязанской ТЭЦ отметил 60-летие со дня образования предприятия и чествовал своих ветеранов. 26 сентября на станции собрались участники пуска первых агрегатов, строители теплоэлектроцентрали, ветераны труда со стажем более 30 лет. Быть первопроходцами – это трудная и ответственная миссия. Они стояли у истоков создания Ново-Рязанской ТЭЦ, заложили фундамент для дальнейшей реконструкции и модернизации мощностей станции. Всем ветеранам вручили награды и подарки. Коллектив и совет директоров Ново-Рязанской ТЭЦ благодарят ветеранов, которые внесли большой вклад в развитие теплоэлектроцентрали, в формирование традиций высокого профессионализма и трудовой самоотдачи в коллективе.

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