“Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего”, – написал Михаил Ломоносов много столетий назад. Страницы истории нашей страны полны испытаний – и подвигов. Одна из таких страниц – Великая Отечественная война, боль которой по сей день не утихла. Мемориальные комплексы, посвященные солдатам той войны, есть практически в каждом населенном пункте нашей страны, даже в маленьких деревнях. Другой вопрос – в каком состоянии они находятся. Наша съемочная группа отправилась в деревню Орехово Спасского района, где такой мемориал обрел новую жизнь.