В общероссийском рейтинге дорог Рязанская область стала 74. Процент соответствия нормы у региона — 36 из 100. Такое исследование опубликовало РИА Новости. В расчёт не включали федеральные трассы. При этом отметили, что плотность дорог, где есть твёрдое покрытие, составляет чуть больше 280 квадратных метров на тысячу. В лидерах рейтинга — Москва. Нормам в столице соответствует чуть больше 97% дорог. В конце списка — Архангельская область. Там показатель — чуть более тринадцати процентов. Аналитики отмечают, что средняя цифра по стране — 52,6%. Кстати, в прошлом году в таком же исследовании Рязань была на 73-й позиции.