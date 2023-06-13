Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Рязанской области пресекли производство незамерзающей жидкости, содержащей метиловый спирт. Техническая линия находилась на промышленной территории в одной из деревень Рыбновского района Рязанской области. В ходе экспертизы установлено, что стеклоомывательная жидкость для автотранспорта с низкой температурой замерзания изготавливалась на основе метилового спирта. Это ядовитое вещество, оборот которого в России ограничен, а его использование для производства незамерзающей жидкости запрещено.

Предварительно установлено, что метанол приобретался через интернет-сервис частных объявлений. Полицейскими обнаружены 450 пятилитровых бутылок с готовой продукцией и более 13 тысяч литров метилового спирта. В отношении злоумышленника следователями Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 234 УК РФ (Незаконный оборот ядовитых веществ с целью сбыт). Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.