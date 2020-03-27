Собственники участков садоводческого товарищества «Восход» возмущены обширной свалкой мусора, образовавшейся недалеко от их земельных участков. По их словам виновником выросшей горы отходов является владелец одного из участков товарищества.
Собственники участков садоводческого товарищества «Восход» возмущены обширной свалкой мусора, образовавшейся недалеко от их земельных участков. По их словам виновником выросшей горы отходов является владелец одного из участков товарищества.
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