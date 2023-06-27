Как сообщает Рязаньстат, на 1 июня 2023 года общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 33,5 млн рублей. 18,7 млн рублей из общей суммы задолженности — невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организации в 2022 году и ранее, не погашенная в 2023 году. Своевременно не получили заработную плату 165 человек. Сумма просроченной задолженности в расчете на одного работника составила 203,1 тыс. рублей. За май просроченная задолженность по заработной плате по сравнению с апрелем увеличилась на 1,8%, или на 578 тыс. рублей.