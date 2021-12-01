1 декабря истекает срок своевременной уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2020 год. Кампания по рассылке налоговых уведомлений прошла успешно, общая сумма имущественных налогов физических лиц за 2020 год составила почти 2,5 млрд руб. При этом отмечается и рост объектов налогообложения, и самой налоговой дисциплины граждан. О предварительных итогах кампании по уплате жителями Рязанской области по сроку на 1 декабря говорили сегодня на пресс-конференции в управлении налоговой службы. Также рязанцам напомнили о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов.