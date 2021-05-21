«Разумеется, не все станут победителями. Но все участники будут замечены, и у них обязательно появится возможность реализовать свои способности. Мы обязательно будем учитывать, что есть люди с большим потенциалом и желанием работать в интересах жителей региона», – сказал губернатор региона Николай Любимов на встрече с участниками и членами Регионального оргкомитета предварительного голосования партии «Единая Россия», которая состоялась 20 мая в библиотеке имени Горького. Встреча состоялась в преддверии старта праймериз.