22-х летний житель Рязанского района при попытке скрыться на своем автомобиле, протаранил машину полицейских. После этого нанес удар представителю правоохранительных органов. Правонарушитель задержан , в отношении него возбуждено уголовное дело.
22-х летний житель Рязанского района при попытке скрыться на своем автомобиле, протаранил машину полицейских. После этого нанес удар представителю правоохранительных органов. Правонарушитель задержан , в отношении него возбуждено уголовное дело.
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