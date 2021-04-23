22 апреля Первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова приняла участие в заседании клуба политологов, в ходе которого обсуждалось Послание Президента Федеральному Собранию РФ.

В работе также приняли участие представители министерства по делам территорий и информационной политике региона политологи, представители профессорско-преподавательского состава вузов, руководители региональных СМИ.

На заседании его участники предметно обсудили инициативы Президента РФ, озвученные в ходе Послания Федеральному собранию РФ. Первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова отметила: «Главой государства было озвучено много решений для улучшения качества жизни конкретного человека и на конкретной территории. Значение этого переоценить невозможно. Теперь важно выполнить все поручения Президента страны качественно и в срок». По словам Анны Росляковой, для этого потребуется большое количество ресурсов. Во многом эффективное выполнение Послания Президента РФ в регионе будет зависеть от активной работы депутатов Госдумы от Рязанской области, выборы которых пройдут в сентябре.

В ходе заседания состоялась дискуссия о том, каким именно должен быть депутат, представляющий регион в Государственной Думе. Собравшиеся активно высказывали свое мнение на эту тему, сравнивая работу депутатов различных созывов, должен ли депутат непременно быть оратором, обладать харизмой, хорошо разбираться в законотворчестве, и что из этого важнее. В рамках дискуссии член клуба политологов Андрей Кашаев отметил: «Сейчас время консолидированных усилий. Важно, чтобы представители всех уровней власти были подчинены задачам, которые стоят перед областью, и человек, представляющий ее в Государственной Думе, должен быть полностью погружен в регион».

Собравшиеся подчеркнули, что за ресурсных кандидатов, которые имеют сильные лоббистские возможности, борются как регионы, так и различные группы влияния, поскольку такой представитель в главном законодательном органе страны безусловно имеет большие возможности помочь региону. Член клуба политологов Ирина Сизова отметила, что идеальный вариант – это сформировать депутатский пул из достойных и активных людей, хорошо знающих положение дел в регионе. «Все вопросы, которые обозначил в Послании Президент РФ, потребуют жесточайшей финансовой дисциплины. Мы хорошо знаем, насколько требователен в этом отношении, а также к отработке всех решений для получения бюджетных средств Председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Все мы знаем, какой большой авторитет он имеет и в федеральных министерствах и в ведомствах. Считаю, что региону необходимо сохранить такого депутата», – подчеркнула Ирина Сизова.

Прозвучали также предложения о законодательном закреплении ответственности за предвыборные обещания, сообщения о том, что такая инициатива прорабатывается в Госдуме, уже появлялись в публичном поле. Шла также речь о необходимости ежегодных отчетов депутатов перед избирателями.

