Сегодня около 10:00 в Рязанском районе, на автодороге «Спас-Клепики — Рязань», у поворота на Агро-Пустынь, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Лада Калина», «Мазда» и «Хонда». Имеются пострадавшие. По предварительной информации, водитель «Лады», осуществляя поворот налево, не предоставил преимущество проезда «Мазде», в следствие чего произошло столкновение. В результате происшествия, травмы получили водитель и двое детей-пассажиров 10 и 14 лет, автомобиля «Лада Калина». На месте происшествия работает экипаж ДПС и бригада скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.