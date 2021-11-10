Сегодня — день сотрудников внутренних дел. Сами стражи порядка его по привычке называют день милиции. Праздник был учрежден еще в СССР, в 1962 году, 10 ноября выбрано неслучайно: именно в этот день в 1917 году, почти сразу после Октябрьской революции, было подписано постановление о создании рабочей милиции. В Рязани возложили цветы к мемориалу сотрудникам органов внутренних дел и наградили особо отличившихся ведомственными наградами. Но началось все с поздравления министра МВД России Владимира Колокольцева.