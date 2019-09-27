Руководитель молодёжного отдела Рязанской епархии Павел Коньков предложил верующим позаботиться не только о душе, но и о физическом здоровье. Пробежка пройдет в выходные в центральном парке культуры и отдыха.
Руководитель молодёжного отдела Рязанской епархии Павел Коньков предложил верующим позаботиться не только о душе, но и о физическом здоровье. Пробежка пройдет в выходные в центральном парке культуры и отдыха.
да масло в голове у этого священника есть в отличии от многих других дай бог ему здоровья