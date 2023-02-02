«Музейные маршруты России» — один из самых масштабных проектов Министерства культуры. На первую в этом году выездную сессию в Рязань приехали около пятисот специалистов со всех регионов. Еще 50 тысяч — следят за событием в интерактиве на площадке “Культура. РФ”. Суть проекта в том, чтобы музейные учреждения научились продвигать себя и формировать спрос, используя социальные сети, СМИ и другие современные технологии. Именно в этом ключе, по словам Павла Малкова, и нужно рассматривать подписанное соглашение между Правительством Рязанской области и Российским союзом предприятий Туристской индустрии.