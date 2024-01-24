Дом зверей устал от переездов. “Моя маленькая ферма” появилась в Рязани восемь лет назад. Здесь собирали спасенных животных с очень разной судьбой. Кто бывал в этом контактном зоопарке, знает, что хозяева любят и заботятся о каждом жителе. За время существования пушистые и пернатые переезжали с места на место 15 раз. И вот мечта основателей — обустроить для питомцев отдельный дом, кажется, близка к воплощению.