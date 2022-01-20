«Подобный проект уникален для нашего города: он не только добавляет туристической привлекательности, но и возвращает нашу историческую память», — так историк и писатель Владимир Крылов сказал о карте-путеводитель по местам Константина Циолковского, которую в среду презентовали в Центральной городской библиотеке. Кстати, тематический путеводитель появился в Рязани не впервые, уже существует карта есенинских мест. Как оказалось, востребован такой формат не только среди гостей города, но и среди коренных рязанцев.