14 августа, в воскресенье, православный мир отпраздновал первый из трех существующих Спасов — Медовый. У Медового Спаса много названий: его называют Первым, Мокрым, Спасом-Маковеем, Лакомкой и Медовым праздником. Он совпадает с началом Успенского поста — у древних славян считалось, что именно к 14 августа мед в ульях созревает до полной готовности и его можно собирать. Спасы — народное название трех праздников православной церкви. Считается, что название дано в честь Иисуса Христа-Спасителя. Кроме этого, «Спас» интерпретируют как «спасение себя» с помощью пищи: меда, яблок, хлеба. Именно поэтому Медовый Спас — народно-церковный праздник.