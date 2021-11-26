Международный день матери — это не просто праздник, а день, когда мамы и беременные женщины могут вспомнить о себе любимой. Порой материнство так поглощает женщин, что планирование для них дальнейших целей на жизнь завязано лишь на детях. Наша героиня яркий пример того, как декретный отпуск может изменить жизнь. Анна Воронкова молодая мама, общественный деятель и блогер. Вместо обычной скучной работы до декрета, она получила целых пять направлений деятельности, после выхода из декретного отпуска.