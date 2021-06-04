“Рождение керамики начинается в земле. Я работаю с глиной, которая миллионы лет лежит в земле в виде неоформленной материи. И вот из нее, извлеченной из темных глубин на свет, стараниями художника, создается произведение искусства, подобно тому, как, по мифологическим представлениям многих народов, из глины Богом был сотворен человек”, – говорит Галина Сметанина о своем ремесле, мастерстве, о деле своей жизни. Вторая персональная выставка художницы-керамиста открылась в галерее Виктора Иванова, и заглянуть в магический мир глины может любой желающий.