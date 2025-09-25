История первой встречи поэта Сергея Есенина и танцовщицы Айседоры Дункан, положенная в основу музыкального спектакля «Люблю до радости и боли», раскрывает не только зарождение страстной любви, но и неразрывную связь творчества с родиной. Этот спектакль, рассчитанный на юную аудиторию, способен, между тем, увлечь и взрослых, и повествует, как две великие любви – к женщине и к родине – оказались несовместимы.