9 октября отмечается всемирный день почты. Празднования проходят более чем в 150 странах, причем в ряде государств эта дата официально объявлена выходным днем. В России же это вполне обычный рабочий день. Однако именно сегодня расскажем о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства Почты России, где победителем в одной из номинаций — оператор почтового отделения — стала сотрудница из Рязани.