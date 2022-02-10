В многообразии форм народного творчества изобразительное искусство остается зримым и вещественным отражением культурных идеалов народа. Предметы, составляющие “визуальную канву” человеческой жизни, в современном мире часто воспринимают как этнографический артефакт, требующий расшифровки. А между тем, язык традиционного символа , орнамента, художественная форма утилитарного предмета всё так же находят свое выражение в произведениях современных авторов — собрание таких произведений представили сегодня в художественном музее.