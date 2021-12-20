“Ужесточения ограничительных мер в новогоднюю ночь и на праздники мы не планируем, наоборот, думаем о некоторых послаблениях. Все упирается в темпы вакцинации” — об этом сегодня заявил журналистам губернатор Рязанской области Николай Любимов на итоговой пресс-конференции за год. По его словам, темпы вакцинации в регионе немного снизились, но они все равно оптимистичные. Кроме того, губернатор впервые публично прокомментировал отставку Михаила Семенова и рассказал, где будет праздновать Новый год.