С 16 по 18 октября 2019 года в Рязани проходил Всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции». Конкурс проводился ГТРК «Ока» под патронатом ВГТРК и при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Для награждения в Рязань приехали 40 журналистов из разных уголков страны. Свои видеоматериалы представили коллеги из Владивостока, Тюмени, Волгограда, Сахалина, Перми. Участники в течение трех дней Конкурса смогли пообщаться, обменяться опытом и поделиться своими впечатлениями.

Основные события развернулись 17 октября. В первой половине дня участники Конкурса, члены жюри, гости, оргкомитет посетили Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя. Курсанты и слушатели продемонстрировали навыки ведения боя. Кроме того, гости филиала побывали в лазерном тире, а также познакомились с работой следователей, дознавателей, юристов.

После обеда участники и гости Конкурса собрались на пресс-конференцию. Она проходила в стенах ГТРК «Ока». Отвечали на вопросы журналистов представители следственных органов, МВД и прокуратуры. Также на вопросы отвечали председатель жюри Конкурса, заместитель Генерального директора ВГТРК – руководитель Регионального департамента Рифат Сабитов, телеведущий канала «Россия 1» Эрнест Мацкявичюс и директор ГТРК «Ока» Виктор Дрейлих.

Пресс-конференция продолжалась в течение часа, сразу после окончания начался мастер-класс, где с журналистами пообщался Эрнест Мацкявичюс.

Еще одно событие, которого ждали участники – это экскурсия по государственной телевизионной и радиовещательной компании. Журналистам показали работу радиоредакции, коммерческой службы, они пообщались и с коллегами из программы «Вести – Рязань». Кульминацией экскурсии стало торжественное открытие новой современной студии. Заместитель Генерального директора ВГТРК, руководитель Регионального департамента Рифат Сабитов и директор ГТРК «Ока» Виктор Дрейлих дали старт работе, нажав на символичную кнопку. У всех участников была возможность примерить на себя роль телеведущего. В социальных сетях появились десятки фотографий, на которых гости фестиваля позировали в студии.

Торжественная церемония награждения победителей, лауреатов и номинантов Конкурса прошла в конференц-зале конгресс-отеля «Амакс». На сцену для награждения были приглашены:

– заместитель Генерального директора ВГТРК – руководитель Регионального департамента Рифат Сабитов;

– губернатор Рязанской области Николай Любимов;

– ведущий канала «Россия 1» Эрнест Мацкявичюс;

– Первый заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев;

– директор ГТРК «ОКА», председатель общественного совета при УМВД России по Рязанской области Виктор Дрейлих;

– Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного Комитета России по Рязанской области Дмитрий Маликов;

– заместитель прокурора Рязанской области Виктор Эпп;

– директор Всероссийского Конкурса «СМИ против коррупции» Жанна Алпатова.

Лауреатами Конкурса стали: Евгений Данильчук (ГТРК «Дон-ТР»), Мария Платанюк (ГТРК «Владимир»), Алина Чабан (ГТРК «Псков»), Игорь Довидович (ГТРК «Брянск»), Зоя Бармагнанова (ГТРК «Калмыкия»), Елена Подогова (ГТРК «Курск»), Сергей Землянский (ГТРК «Владивосток»), Алексей Лощинин (ГТРК «Саратов»), Ирина Лотц (ГТРК «Иртыш Омск»), Артем Рахматуллин (ГТРК «Пермь»), Юлия Родионова (ГТРК «Воронеж»), Мария Сергеенко (ООО «Акватория», Брянск), Виктория Ахмадуллина (ГТРК «Ставрополье»), Дина Исляева (ООО Телекомпания «Город»), Ирина Волкова (ГТРК «Волгоград-ТРВ»), Сергей Малышев (ГТРК «Тюмень»), Яна Бугакова (ГТРК «Новосибирск»), Мария Головкина (ГТРК «Кострома»).

Были объявлены победители Конкурса: Эльшан Курбанов (ГТРК «Тверь»), Антон Киселёв (ГТРК «Орел»), Иван Порядков (ГТРК «Лотос», Астрахань), Ольга Смирнова (ГТРК «Калуга»), Эдуард Истомин (ГТРК «Волга», Ульяновск), Жанна Алпатова (ГТРК «Ока»), Наталья Булат (ГТРК «Кабардино-Балкария»), Ангелина Машкина (ГТРК «Башкортостан»), Алексей Ерёмин (ГТРК «Тула»).

Цели и задачи конкурса были выполнены. Медиа – форум стал крупным событием в жизни не только рязанского региона, но и всего телевизионного сообщества России.