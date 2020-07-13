В небе над Россией можно увидеть яркую комету, которую в последний раз видели во время строительства египетских пирамид. Комета стала неожиданной гостьей. Ее назвали NEOWISE, в честь космического телескопа, который обнаружил ее 27 марта 2020 года.
В небе над Россией можно увидеть яркую комету, которую в последний раз видели во время строительства египетских пирамид. Комета стала неожиданной гостьей. Ее назвали NEOWISE, в честь космического телескопа, который обнаружил ее 27 марта 2020 года.
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