Живые ели для многих – символ праздника. Однако стоят они не долго. Ель начинает сбрасывать иголки через 10 дней, сосна – через 14, а пихта – через 2 недели. Что делать с деревом после того, как оно потеряло праздничный вид, расскажем далее.