Особенности оплаты по QR-коду

QR-код – сканируемый штрихкод, в который вшита информация. Преобразованные данные представляют собой квадрат с пиксельным узором, расшифровать который удастся с помощью камеры смартфона. Основная область применения QR-кодов – бесконтактные платежи. Такой способ оплаты имеет особенности:

Карта. Некоторые эмитенты запрещают оплачивать покупки со счетов, открытых к кредиткам. Если дебетовой карты нет, ознакомиться с предложениями и подать онлайн-заявку можно тут.

Комиссия. Для покупателей совершение операций по коду не сопровождается дополнительной финансовой нагрузкой.

Скорость. Для оплаты по QR-коду требуется несколько секунд. Ручной ввод суммы покупки также не отнимает много времени.

Бонусы. Платежи по QR-коду – перевод средств с одного счета на другой, за такие операции не начисляется кешбэк.

Лимит. Минимальная сумма платежа составляет 10 руб., максимальная – 1 млн руб.

QR-коды бывают двух видов. Статические распечатываются и выставляются на кассе торгового зала. В них зашифрованы реквизиты получателя оплаты, поэтому коды универсальные и бессрочные. От клиентов требуется считать штрихкод и ввести сумму операции. Динамические генерируются для каждого платежа. Включают информацию о продавце и стоимости покупки, для оплаты достаточно отсканировать QR-код.

Процедура оплаты по QR-коду

Обязательное условие совершения платежей по QR-коду – подключение к системе быстрых платежей (СПБ). При выборе карты следует обращать внимание на наличие/отсутствие такой опции. На портале vbr.ru собрана информация о дебетовых продуктах, условиях их обслуживания и лимитах переводов средств через СБП.

3 способа оплатить покупку в магазине по QR-коду:

Считать код камерой смартфона. При переходе по ссылке откроется приложение финансового учреждения. Если система переадресовала в банк, счет в котором не планировалось использовать, можно поменять выбор. Для этого необходимо в течение нескольких секунд непрерывно нажимать на окно, всплывающее при считывании кода.

В приложении СБПэй. Сканер запускается автоматически, от пользователя требуется только выбрать счет для выполнения операции. Карты для оплаты следует привязать заранее.

В приложении банка. Совершить трансакцию позволяет инструмент «Оплата по QR-коду». Перед подтверждением платежа важно проверить корректность суммы покупки и наименования продавца.

Если при выполнении операции клиент допустил ошибку, кассир должен сразу же вернуть ему разницу. При возникновении потребности сдать покупку обратно в магазин физ. лицо обязано передать продавцу товар и заявление о возврате средств. Зачастую деньги поступают обратно на счет мгновенно.