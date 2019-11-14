Урок пенсионных знаний прошёл в 8 школах города Рязани и 7 учебных заведениях региона. Акция организовали совместно с пенсионным фондом. Школьникам и студентам рассказывают о факторах, влияющих на размер будущей пенсии и о том, как она формируется.

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