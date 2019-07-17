Обвалившиеся потолки, рушащийся фасад и протекающая крыша. И это состояние домов после проведения капитального ремонта. Таких зданий в Рязани много, где жильцы недовольны качеством. Куда обращаться, если капитальный ремонт выполнен некачественно?