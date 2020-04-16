Изъято 33 единицы огнестрельного оружия и 16 патронов. Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области выявили две единицы незарегистрированного оружия – на территории Шацкого и Сараевского районов.