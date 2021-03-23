Используйте GPS-трекеры и средства экстренной связи во время походов в лес, они помогут не заблудиться и вызвать помощь в экстренных ситуациях!

Ежегодно в нашей стране количество заблудившихся в лесах людей исчисляется несколькими тысячами. К сожалению, не всех удается найти живыми. Опыт профессиональных спасателей и волонтерских поисковых организаций показывает, что заблудиться в лесу может любой человек, но в группе риска – пожилые люди, дети и подростки.

Главное управление МЧС России по Рязанской области напоминает жителям и гостям региона:

– отправляясь в лес, обязательно возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон, используйте GPS-трекеры и средства экстренной связи во время походов в лес и другие отдаленные и труднодоступные места, периодически проверяйте наличие связи; если вы потерялись – вызывайте помощь, но экономьте заряд аккумулятора;

– возьмите с собой небольшой запас еды, воды, теплую одежду, походную аптечку и лекарства, которые вы постоянно принимаете, свой «неприкосновенный запас» должен быть у каждого, если вы идете в лес компанией;

– не выпускайте из поля зрения детей дошкольного и младшего школьного возраста, хорошо, если ребенок будет иметь при себе свисток, чтобы подать сигнал, если вдруг он все же потеряет вас из виду;

– предупредите родственников или соседей о том, что идете в лес и когда планируете вернуться;

– проведите беседу с пожилыми родственниками, расскажите им о правилах безопасности и о том, что никакие походы не стоят того, чтобы рисковать жизнью.

Для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону – 01, мобильная связь – 101, единый номер вызова экстренных служб – 112.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.