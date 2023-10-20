Инфляция в Рязанской области в сентябре продолжила расти и составила 5,8%. На динамику цен в регионе влияли ослабление рубля, увеличение издержек производителей и рост спроса на ряд товаров. Об этом сообщает Банк России. Цены на продовольствие в сентябре выросли по сравнению с прошлым годом на 4,4%. Подорожание куриного мяса и яиц эксперты связывают с увеличением издержек птицеводов: из-за ослабления рубля выросли затраты на оборудование и импортные добавки к кормам. При этом, по данным статистики, предложение региональной продукции растет: производство куриных яиц на сельхозпредприятиях области с начала года увеличилось почти на четверть в сравнении с 8 месяцами 2022 года. Ослабление рубля привело к росту цен и на непродовольственные товары, до 5,1%. В частности, это одна из причин подорожания автомобильных шин. Дороже стали сырье — каучук — и логистика. Инфляция в 2023 году складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября 2023 года: 6,0–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.