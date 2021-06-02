Необычная идея этим летом реализуется в Рязани на радость жителям города и туристам. В областном центре стартовал проект «А у нас в Рязани – грибы с глазами». На улицах городах уже появились маленькие фигурки грибов. Это не просто боровики, шампиньоны, сыроежки и лисички. Согласно задумке, это уникальные образы, имеющие свою историю и свой характер. Любой желающий сможет самостоятельно познакомиться с новыми городскими жителями. Сегодня серия этих экскурсий стартовала для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.