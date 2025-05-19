Военные следователи Рязанского гарнизона провели рейд по выявлению уклонистов от воинского учета среди новых граждан страны. Прошел он на продуктовой базе №5. В результате сотрудники военного следственного отдела совместно с работниками УМВД России по Рязанской области проверили 37 иностранцев и натурализованных граждан. Трое из них правила воинского учета нарушили.