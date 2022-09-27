Городки — самое большое увлечение физиолога Ивана Павлова. Он объяснял полезность игры тем, что во время неё происходит сложная координация мышечных движений, что в свою очередь, благотворно отражается на всех других функциях организма. Играл в эту игру ученый на протяжении всей своей жизни. Он заслуженно считался «Президентом городковой академии», принимал участие в крупных соревнованиях и был, по мнению специалистов, классным игроком. Сегодня, спустя десятки лет, в усадьбе Павлова прошёл городошный турнир.