“В приватизации муниципальных объектов, в том числе работающей турбины, принадлежащей городу Прокуратурой Рязани найдены нарушения. Миллиард двести миллионов рублей на новый агрегат руководство Ново-рязанской ТЭЦ потратило необоснованно” – об этом журналистам на специальном брифинге в городской мэрии заявил заместитель главы администрации Владимир Бурмистров. По его словам, попытка уменьшить участие городских властей в управлении ТЭЦ – повод для судебного разбирательства. Кроме того, речь шла и об обоснованности тарифа на теплоэнергию.