В России продолжается конкурс по выбору «Дерева года». Его проводят с 2017 года, в номинации принимают участие удивительные деревья, произрастающие в разных регионах – настоящее природное, культурное, историческое и духовное наследие страны.

В списке — 69 участников. Рязанскую область, напомню, представляет черешчатый Дуб Пожалостина. О нем мы уже рассказывали. Голосование за звание главного дерева страны проводится на сайте проекта – rusderevo.ru до 1 августа. В списке Дуб Пожалостина значится под номером 52. С июня в списке он утратил две позиции и теперь занимает в рейтинге 21 место практически с тем же результатом -у него 1516 голосов. Руководству субъекта РФ, на территории которого произрастает дерево, победившее в Конкурсе, вручается Диплом победителя, а также Сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий. На территории региона, где произрастает дерево-победитель, проводится конкурс детского рисунка. Победители и финалисты награждаются Дипломами, ценными подарками и призами. Лучшие работы будут продемонстрированы на торжественной церемонии, посвященной награждению «Российское дерево года – 2023».