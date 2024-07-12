Летние купания на водоемах хотя и являются любимым занятием людей любого возраста, при этом остаются крайне опасными. Случаи гибели взрослых и детей из-за несоблюдения мер безопасности или пренебрежения самочувствием, к большому сожалению — не редкость. В истории, которую мы расскажем далее, всё закончилось, к счастью, благополучно. Потому что неподалеку от оказавшихся в опасности оказались настоящие герои.