Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань», «Рязаньгоргаз» совместно с сотрудниками УМВД, УФСБ и Росгвардии провели масштабный оперативно-профилактический рейд в микрорайоне Дягилево Рязани.

В ходе проверки специалисты выявили две самовольные врезки в газопровод. Также газовики обнаружили незаконное подключение газового котла. Газовики демонтировали все врезки. Материалы по самовольным подключениям к газовым сетям, направлены в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к административной ответственности.

«Самовольные врезки в газопровод – крайне опасны. «Рязаньгоргаз» призывает жителей Рязани быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях, связанных с газовыми сетями, в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 104 или в правоохранительные органы», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.