В связи с большим количеством поступивших заявлений о росте стоимости ориентированно-стружечных плит (ОСБ) ФАС России провела анализ состояния конкуренции и установила, что группа компаний «Кроношпан» является крупнейшим производителем и занимает доминирующее положение на этом рынке. Анализ показателей хозяйственной деятельности компаний показал, что себестоимость производства ОСБ плит значительно не увеличилась, в отличие от цены. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии необоснованно высокой наценки на производимую группой компаний «Кроношпан» продукцию. Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Кроношпан Башкортостан», ООО «Кроношпан», ООО «Кроношпан ОСБ» и ООО «Кроношпан ГМХ». По признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии КоАП РФ.

Справочно:

В связи с ростом цен на стройматериалы в 2021 году ФАС России начала проверки крупных строительных компаний и производителей стройматериалов.

В апреле текущего года ведомство возбудило три дела по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на рынке плоского проката (https://fas.gov.ru/news/31267), одно дело по признакам заключения антиконкурентного соглашения на рынке металлопроката (https://fas.gov.ru/news/31259).

К проверкам на рынках стройматериалов ФАС России подключила все свои территориальные управления.

В сентябре ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых рынков (https://fas.gov.ru/news/31467).

По мере проведения проверочных мероприятий появилась тенденция к снижению цен на стройматериалы на отдельных рынках.

В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются.