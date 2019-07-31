Похитил более полумиллиона рублей. В Рязани мошенник попытался продать незнакомцу золотые монеты из клада, который он нашёл. Вся история была вымышлена, а монеты оказались фальшивыми. Реальными оказались только деньги, на которые рязанец их купил.