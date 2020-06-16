«Экологический рязанский альянс» направил обращение в министерство природопользования о том, что необходимо перекопать съезды к озеру Уржинское. Активисты обратили внимание на скопление машин возле озера, несмотря на то, что рядом есть парковка.
«Экологический рязанский альянс» направил обращение в министерство природопользования о том, что необходимо перекопать съезды к озеру Уржинское. Активисты обратили внимание на скопление машин возле озера, несмотря на то, что рядом есть парковка.
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