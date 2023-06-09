12 июня, в День России, в Рязани пройдет Фестиваль духовых оркестров. Как сообщается на сайте городской мэрии, с 11.00 в значимых местах города пройдут локальные акции «Ритмы России». У памятника А.В. Александрова, помимо выступления духового оркестра, пройдет хоровое исполнение патриотических композиций, у памятников В.Ф. Маргелова и Ф.А. Полетаева – камерные концерты. Вечерняя программа в Центральном парке культуры и отдыха представит публике не только классические, но и современные произведения в исполнении лучших духовых оркестров города.