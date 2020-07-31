Расширение отрасли требует подготовки новых кадров.
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В 2018 году наша компания разработала и реализовала проект по подготовке квалифицированных специалистов. У школьников Рязани и области появилась возможность поступить в политехнический институт на факультет строительства автомобильных дорог и аэродромов по целевому направлению.
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Абитуриентам предоставляются:
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✅ студенческая стипендия;
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✅ оплачиваемое проживание в общежитиях;
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✅ выезд на объекты строительства;
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✅ прохождение практики в ГК «Альянс»;
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✅ встречи с представителями партнеров.
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По этой программе занимаются шесть студентов первых и вторых курсов. Они активно вовлечены в жизнь компании. Для будущих дорожников проводятся рабочие встречи и другие мероприятия. После окончания обучения выпускникам будут предоставлены рабочие места в компании.
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ГК «Альянс» — мы строим будущее!
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