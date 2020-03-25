За зимний сезон в Рязани отремонтировали более 6 тысяч кв. метров дорог литой асфальтобетонной смесью. Специалисты Дирекции благоустройства города продолжают ежедневно проводить обследование улично-дорожной сети, чтобы выявить проблемные участки.