Выставка к 100-летию Якушевского из фондов открылась в художественном музее. Распределённый на работу в Рязанское художественное училище после окончания Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, Станислава Фаустиновича Якушевского оказал влияние на художественную среду города не столько как педагог, ибо преподавал недолго, сколько как живописец с хорошей профессиональной школой. Реализовавший свои возможности в самых разных жанрах, Якушевский основное внимание сосредоточил на сюжетной картине, в то время наиболее почитаемой и обеспечившей художнику успешный дебют на выставках республиканского и всесоюзного масштаба.