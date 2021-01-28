Министр Внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил ведомственными медалями и знаками отличия сотрудников и работников медицинских организаций МВД. Самой высокой оценки удостоилась заместитель начальника организационно-методического и лечебно-профилактического отдела ФКУЗ «МСЧ МВД России по Рязанской области» подполковник внутренней службы Наталья Новикова, получившая медаль “За доблесть в службе”. В течение полугода она в составе сводного рязанского отряда полиции охраняла здоровье сослуживцев от коронавирусной инфекции.