В Александро-Невском районе стартовал традиционный агропромышленный фестиваль “День поля Рязанской области”. Сегодня и завтра прямо в поле будут представлены семена перспективных сортов и гибридов, средства защиты растений, удобрения, корма и лекарственные препараты для животных, сельхозтехника для возделывания, уборки культур и системы защиты растений, новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почв и посевов, хранения и переработки продукции. В рамках мероприятия пройдет демонстрация сельскохозяйственной техники.