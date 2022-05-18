<span style="font-weight: 400;"> \u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0430\u044f \u0432\u043e\u0434\u0430 \u0443\u0448\u043b\u0430, \u0430 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442, \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0443\u0434\u0430 \u0443\u0436\u0435 \u0437\u0430\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0432 \u0420\u044f\u0437\u0430\u043d\u0441\u043a\u0443\u044e \u0433\u0430\u0432\u0430\u043d\u044c. \u041d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u044c \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0435 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0441\u0443\u0434\u043d\u043e.<\/span>