Президент РФ подписал закон о продлении «дачной амнистии». Со 2 августа 2019 года вступил в силу новый порядок упрощенной процедуры оформления недвижимости. Какие сроки установлены законом, а также какие нюансы в оформлении недвижимости он затронул?

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